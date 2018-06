Canon lopetti viimeisenkin filmikameran myymisen

Useimmat tuntevat Canonin yhtenä maailman tärkeimpänä kameravalmistajana. Vaikka nykyisin kamerakännykät ovat yhä useammin kuvaajan käden ulottuvissa, niin monet harrastekuvaajat ja ammattilaiset luottavat edelleen mm. Canon valmistamiin järjestelmäkameroihin. Useimmat tuntevat Canonin yhtenä maailman tärkeimpänä kameravalmistajana. Vaikka nykyisin kamerakännykät ovat yhä useammin kuvaajan käden ulottuvissa, niin monet harrastekuvaajat ja ammattilaiset luottavat edelleen mm. Canon valmistamiin järjestelmäkameroihin.

Japanilaisyhtiö onkin valmistanut kameroita jo yli 80 vuoden ajan, ja alkunsa se sai ennen toista maailmansotaa nimellä Precision Optical Industry Co., joka sittemmin nimettiin 30-luvulla julkaistun kameran, The Kwanonin, mukaisesti.



Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana Canon on tietysti siirtynyt filmikameroista digitaaliseen maailmaan, ja 8 vuotta sitten Canon lopetti filmikameroiden kehittämisen. Tähän päivään asti niitä on kuitenkin vielä saanut ostettua, mutta nyt yhtiö on luopunut myös niiden myynnistä.



Canon on lopettanut viimeisen filmikameran, EOS-1V:n, myynnin. Tiedotteen mukaan korjaustukea jatketaan kuitenkin vuoteen 2025, joten ei vielä hätää, jos oma rikkoontuu.



EOS-1V on nykyisen digitaalisen EOS-sarjan huippumallin EOS-1D:n edeltäjä. EOS-nimi juontaa juurensa sanoista Electro-Optical System, ja sen myötä filmikameroihin tuotiin ensimmäistä kertaa elektronisesti ohjatut linssit mekaanisten sijaan.