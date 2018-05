Google Home on ensi kertaa älykaiutinten kuningas

Trendin aloitti Amazon omalla Echo-älykaiuttimellaan, joka onkin johtanut myyntitilastoja ensimmäiset vuodet helponlaisesti. Nyt markkinoilla on kuitenkin jo mm. Googlen Home sekä Applen HomePod, ja tulossa on tietysti kaiuttimia myös Samsungilta ja muilta.Amazonin kovin kilpailija tällä saralla, Google, onkin saanut otettua ensimmäisen niskalenkin Amazonin Echosta. Analyytikkofirma Canalysin raportti kertoo , että Google Home on ensimmäistä kertaa onnistunut ottamaan myyntitilastoissa ykköspaikan Amazonin älykaiuttimelta.Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Google myi 3,2 miljoonaa Home ja Home Mini -kaiutinta (ehkäpä numeroissa ovat myös Home Maxit), kun taas Amazonin Echot jäivät 2,3 miljoonaan yksikköön. Yhdysvalloissa, joissa valtaosa myynnistä edelleen tapahtuu, myytiin kaikkiaan 4,1 miljoonaa älykaiutinta Googlen, Amazonin ja Applen välillä.Vielä vuosi sitten Amazonilla oli maailmanlaajuisesti liki 80 prosentin osuus, mutta nyt se on pienentynyt alle 30 prosenttiin. Google toimitti n. 36% maailman älykaiuttimista ja Kiinassa suosituimpia olivat Alibaban ja Xiaomin älykaiuttimet.Markkinat kasvoivat 2,9 miljoonasta yksiköstä 9 miljoonaan eli 210 prosenttia, ja luonnollisesti kasvun voi odottaa kuluvan vuoden aikana vain lisääntyvän.