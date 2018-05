Simpsonien Matt Groeningilta uusi sarja Netflixiin

Netflix on paljastanut tänään lisätietoja maailman kenties kuuluisimman sarjakuvapiirtäjän kanssa tehdystä sarjasta. Kyseessä on tietysti mm. Simpsoneiden ja Futuraman isänä tunnetusta Matt Groeningista, joka tulee tekemään uuden sarjan suoratoistopalveluun.

Yhteistyöstä huhuttiin ensimmäistä kertaa jo yli kaksi vuotta sitten ja Netflix vihdoin vahvisti aikeet viime kesänä. Nyt tarjolla on lisää tietoa animaatiosarjasta, joka saa nimekseen Disenchantment.Kyseessä on fantasiamaailmaan sijoittuva aikuisille suunnattu animaatiosarja ja sen ensimmäinen kausi saapuu katsottavaksi alkusyksystä. Tarkalleen 17. elokuuva ensi-iltansa saava Disenchantment on ensimmäinen uusi Groeningin luoma sarja sitten Futuraman.Taustalla on Futuramaa niin ikään työstänyt Rough Draft Studios ja ääninäyttelijöistä pääosissa ovat Nat Faxon (vihreä tonttu Elfo), Eric Andre (piru nimeltään Luci) sekä Netflix-animaatio BoJack Horsemanistä tuttu Abbi Jacobson prisenssa Beaninä, joka ei tuoppiin sylje.Sarjan ensimmäinen kausi on kymmenen jakson mittainen, mutta Netflix on tilannut yhteensä 20 jaksoa.