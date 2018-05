Netflixin sisältömiljardit menevät alkuperäistuotantoon: Vuoden lopussa yli 1000 Originalsia

Netflixin sisältöpomo Ted Sarandos on pääosin äänessä enemmän kuin yhtiön toimitusjohtaja ja pitkäaikainen keulakuva Reed Hastings. Viimeisten muutaman vuoden aikana Netflixin tärkeimmäksi osa-alueeksi on muodostunut oma sisältö, ja se näkyy budjeteissa.

Tänä vuonna Netflixin sisältöbudjetin odotetaan nousevan noin 8 miljardiin dollariin. Valtaisasta summasta leijonanosa menee yhtiön omaan tuotantoon, jota Netflix kutsuu nimellä Originals, eli alkuperäistuotanto.Sarandos on paljastanut nyt , että suoratoistojätin uuden tuotannon ostosta peräti 85 prosenttia on alkuperäissisältöä, olipa kyseessä elokuva, sarja, dokumentti tai muu Originals-sisältö.Sisältömiljardit ovatkin tuottaneet valtaisasti laadukasta katsottavaa Netflixiin ja tämän vuoden loppuun mennessä Sarandosin mukaan tarjolla on yli 1000 Originals-sisältöä, joista liki puolet on vielä julkaisematta. Lisensointisopimukset vaikuttavatkin olevan Netflixin kohdalla entistä enemmän historiaa, ja Sarandosin mukaan oma tuotanto tarjoaa paremmin vastinetta rahalle.Yhtiö onkin laajentanut mm. reality-sarjojen puolelle, mutta edelleenkään Sarandosin mukaan Netflixillä ei ole aikeita lähettää live-televisiota, niinpä urheilua ja varsinkaan uutissisältöä ei nähdä Netflixissä vielä pitkään aikaan.Kerroimme hiljattain toukokuun uusista Originals-sisällöistä , joista löytyy mm. Clive Owenin scifi-elokuva Anon ja tanskalaisdraama The Rain.