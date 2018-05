Google uudisti pilvibrändiään: Google One on edullisempi Drive

Google on kertonut uudesta, tai ainakin uudelleen nimetystä, palvelusta, joka kantaa nimeä Google One. Itseasiassa kyseessä on vanha kunnon Google Drive -pilvipalvelu, mutta uudistetuilla hinnoilla. Google on kertonut uudesta, tai ainakin uudelleen nimetystä, palvelusta, joka kantaa nimeä Google One. Itseasiassa kyseessä on vanha kunnon Google Drive -pilvipalvelu, mutta uudistetuilla hinnoilla.

Hakujätti ei ole vielä vahvistanut milloin Google One saapuu virallisesti saatavilla, ja tässä vaiheessa sivustolla (one.google.com) voi vain rekisteröityä vastaanottamaan uutisia palvelusta. Google kuitenkin kertoo, että palvelu tulee maksullista Drive-palvelua käyttäville saataville tulevien kuukausien aikana.



Alkuun palvelu tulee saataville kuitenkin rajatusti, joten todennäköisesti tavallinen ilmaista Driveä käyttävä ei pääse One-käyttäjäksi vielä hetkeen.



Mikäli kuitenkin on pohtinut maksullista pilvitallennuspalvelua, niin Google One tarjoaa Driveä paremmat diilit. 100 gigatavun paketti maksaa edelleen kaksi dollaria, mutta tarjolla on myös 200 gigan kolmella eurolla ja kymmenen dollarin kuukausihinnalla saa jatkossa kaksi teraa yhden sijaan. Kahta gigatavua suurempien pakettien hinnoittelut säilyvät ennallaan.



Drive-toiminee tutusti ainakin niin kauan, että One-palvelu on kaikkien saatavilla.