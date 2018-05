Operaattorit taistelivat Tanskassa voiton piraateille

Tanskassa on käyty hiljattain erittäin tärkeä piratismitapaus, jossa epäiltyjen puolella ovat olleet operaattorit. Telia ja Telenor kamppailivat oikeudessa nk. tekijänoikeustrolleja vastaan, kirjoittaa Tanskassa on käyty hiljattain erittäin tärkeä piratismitapaus, jossa epäiltyjen puolella ovat olleet operaattorit. Telia ja Telenor kamppailivat oikeudessa nk. tekijänoikeustrolleja vastaan, kirjoittaa TorrentFreak

Tekijänoikeuksia valvovat yhtiöt olivat pyytäneet Tanskassa tuhansien potentiaalisesti tekijänoikeuksia rikkovien käyttäjien tietoja IP-osoitteiden perusteella, mutta operaattoreille tämä ei käynyt päinsä. Operaattoreista Telia ja Telenor päätyivät vastaiskuun, sillä halusivat ensisijaisesti suojata asiakkaidensa tietoja.



Tämän lisäksi tietysti tuhansien ja tuhansien käyttäjien IP-osoitelokejen selaaminen on työlästä puuhaa, ja operaattorien mukaan siihen ei ole tarvittavan painavaa syytä tällaisessa tapauksessa.



Asia käsiteltiin alkuun käräjäoikeudessa, jossa operaattorit hävisivät, mutta heiltä ei loppunut puhti. He valittivat jutusta korkeimpaan oikeuteen, jossa se lopulta käsiteltiin. Nyt korkeimman oikeuden tuomari Østre Landsret on päättänyt asian operaattoreiden voitoksi.



Tämä tarkoittaa, että ainakin 4000 Telian ja Telenorin asiakkaan tiedot ovat turvassa nk. kiristyskirjeiltä.



Tapaus ei ollut oikeuden mukaan tarpeeksi vakava, jotta olisi syytä kumota operaattorin asiakkaiden perusoikeuksia ja loukata heidän yksityisyyttään. Landsretin yksinkertainen argumentti oli, etteivät tekijäoikeudet päihitä yksityishenkilön oikeuksia yksityisyyteen.



Luonnollisesti tekijänoikeuspuolella ja sitä edustaneen Njord Law -lakifirman mielestä päätös oli väärä, mutta valittaminen ei tietysti onnistu enää korkeammalle asteelle.



Niin Telenor kuin Telia sen sijaan riemuitsevat voitosta, ja Telenorin lakipuolen johtaja Mette Eistrøm Krüger kommentoi, että kyseessä on erittäin tärkeä voitto, joka vahvistaa oikeutta suojata asiakkaiden dataa.