YouTube paljasti numeroita: Uskomaton määrä käyttäjiä, TV-katsojissa kasvua 50%

New Yorkissa sijaitsevassa Radio Music Hallissa järjestetyssä BrandCast-tapahtumassa YouTuben toimitusjohtaja Susan Wojcicki paljasti palvelun uusista yhteistyökumppaneista. Nimekkäin kumppani oli tietysti Will Smith alkuperäissarjallaan The Jump Off, mutta muihin uutuuksiin lukeutui mm. Quanticosta tutun Priyanka Chopran If I Could Tell You Just One Thing sekä brittikoomikko Jack Whitehallin Training Days.Kenties vielä alkuperäissarjoja enemmän huomiota keräsi kuitenkin Wojcickin paljastamat luvut kuukausittaisista YouTube-käyttäjistä. Yhtiön mukaan palvelulla on noin 1,8 miljardia kuukausittaista käyttäjää. Numerosta tekee vielä huimemman se, että kyseessä on ainoastaan palveluun kirjautuvat käyttäjät, sillä todennäköisesti muiden käyttäjien laskeminen on hankalampaa.Viimeksi YouTube kertoi vastaavista käyttäjäluvuistaan viime kesänä, jolloin oli juuri päästy 1,5 miljardin käyttäjän merkkipaalun ohi. Niinpä kasvua on ollut 300 miljoonan kirjautuneen käyttäjän verran alle vuodessa.Vertailun vuoksi: kasvu vastaa liki koko Yhdysvaltojen asukasmäärää.YouTuben televisiokäyttö on kasvanut valtaisasta viimeaikoina, josta kertovat tapahtumassa julkaistut luvut. Niiden mukaan YouTubea katsotaan joka päivä television kautta yli 150 miljoonaa tuntia. Kasvua oli 50 prosenttia viime lokakuusta, jolloin vastaava luku oli 100 miljoonaa tuntia Monien muiden some-kanavien tavoin YouTube on kamppaillut sisällön sensuroinnin, heikon viestinnän sekä käyttäjien ja mainostajien suojelemisen kanssa. Vaikkei tähän tarjottu mitään konkreettisia ratkaisuja, niin toimitusjohtajan mukaan yhtiön haluaa olla "oikealla puolella historiaa".