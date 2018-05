Mirage Solo on ensimmäinen itsenäinen Googlen Daydream-virtuaalitodellisuuslaite

Googlen Daydream on loppuvuodesta 2016 julkistettu virtuaalitodellisuusalusta, joka on rakennettu Android-mobiilikäyttöjärjestelmään. Tähän asti alustaan on tarjonnut tukea useat älypuhelinvalmistajat, joiden puhelimet voidaan liittää erilliseen Daydream-katselulaitteeseen.











Katselulaitteista tunnetuin on tietysti Googlen oma Daydream View, josta on julkaistu jo kaksi versiota. Nyt markkinoille tuodaan ensimmäistä kertaa laite, joka tarjoaa samassa pakkauksessa sekä linssit sisältävät lasit että sisällön toistosta huolehtivan laitteiston.Tämä itsenäinen Daydream-laite kantaa nimeä Mirage Solo ja on erityisesti tietokoneistaan tutun Lenovon valmistama. Lenovo Mirage Solo onkin markkinoiden ensimmäinen itsenäinen Google Daydream -laite.Tänään Yhdysvalloissa myyntiin saapunut Mirage Solo maksaa 400 dollaria (n. 334 euroa) ja sen kaveriksi voi ostaa lisäksi Mirage Cameran, joka maksaa 300 dollaria (n. 250 euroa). Kyseessä ei siis ole missään nimessä edullisin virtuaalitodellisuuslaite, mutta itsenäisenä laitteena se toimii ilman puhelinta, PC:tä tai pelikonsolia, jonka myötä hinta saattaa olla melkoisen kutkuttava.Kameralisälaite ei ole esimerkiksi PS VR:n hyväksikäyttämän PlayStation Cameran tapaan tarkoitettu liikkeen tunnistukseen, vaan se mahdollistaa VR180-kuvaamisen. Kuvat ja VR180-videot voidaan jakaa suoraan laitteesta esimerkiksi YouTubeen.Googlen mukaan Daydream tukee nykyisellään yli 350 peliä ja sovellusta, joten monenlaisia kokemuksia on jo nyt tarjolla.