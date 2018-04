Gmail päivittyi, mutta missä ovat tuhoutuvat viestit?

Google uudisti sähköpostipalvelu Gmailia eilen oikein toden teolla. Kenties palvelun kautta aikain suurin uudistus saapui eilen , joskin hieman porrastetusti, käyttöön ja palvelussa on kaikenlaista uutta kivaa. Valitettavasti yksi tärkeimmistä uusista ominaisuuksista loistaa poissaolollaan.

Jos et ole ottanut vielä käyttöön Gmailin, niin sen saa laitettua päälle hyvin yksinkertaisesti näillä ohjeilla . Google kertoikin jo eilen uudistuksista, joista yksi tärkeimmistä ja odotetuimmista on ehdottomasti automaattisesti tuhoutuvat viestit.Uuden version myötä voit lähettää viestejä, jotka ovat luettavissa vain sinun määrittelemän ajan, jonka jälkeen niihin ei enää pääse käsiksi. Valitettavasti ominaisuutta ei kuitenkaan löydy sieltä missä sen tulisi olla.Googlen opastusanimaatiossa (alla) esitellään kuinka uuden confidential mode -nimellä tunnetun ominaisuuden saa käyttöön viestinkirjoitusmoodissa kuvan liittämisen ikonin oikealla puolella sijaitsevasta ikonista. Ikonia, joka koostuu lukosta ja kellosta, ei kuitenkaan löydy uudesta versiosta viestiä kirjoittaessa.Kenties Google ei ole halunnut vielä julkaista ominaisuutta, sillä eihän uutta versiota ole edes vielä automaattisesti päivitetty kaikille käyttäjille.Ei kuitenkaan hätää, Google ei ole tullut toisiin aatoksiin ominaisuudesta. Google kertoi, että jotkut ominaisuudet eivät ole vielä saatavilla, vaan tulevat uuteen versioon tulevien viikkojen aikana.Onneksi näin, sillä ominaisuus on herättänyt paljon kiinnostusta, erityisesti kun ihmiset ovat entistä enemmän tietoisia tietoturvariskeistä ja yksityisyydestä.