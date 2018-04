Gmailin uudet ominaisuudet paljastettiin – Mahdollisuus lähettää tuhoutuvia sähköposteja

on esitellyt jättimäisen uudistuksen Gmailiin. Maailman suosituimpiin sähköpostipalveluihin kuuluvan Gmailin käyttöliittymä nykyaikaistuu ja samalla siihen tuodaan joukko uusia ominaisuuksia.

Uusien ominaisuuksien joukossa on esimerkiksi mahdollisuus torkuttaa (snooze) sähköpostiketjuja, integroidut käyttöoikeuksien hallinta ja viestikohtaiset 2FA-tunnistukset. Torkutuksen avulla saat sähköpostista uudelleen ilmoituksen / muistutuksen sinulle paremmin sopivana ajankohtana. Tuuppausten (nudging) avulla Gmail vuorostaan muistuttaa reagoimaan viesteihin, jotka tarvitsee huomiota tiettynä ajankohtana sähköpostipalvelun mielestä. Tavoitteena on, että käyttäjät välttyvät esimerkiksi kalliiksi tulevilta virheiltä.Yrityskäyttäjiä tai muuten luottamuksellisia viestejä lähettävien mieleen lienee mahdollisuus lähettää itsestään tuhoutuvia sähköposteja. Kyse ei ole ihan snäppimäisistä sähköposteista, vaan lähettäjä voi itse määritellä kuinka pitkään viesti on nähtävissä ja estää esimerkiksi viestin edelleenlähettämisen.Lisätietoa uuden Gmailin ominaisuuksista löytyy täältä . Uudistus viedään tuotantoversioon porrastetusti, joten vaikka se esiteltiinkin nyt, niin voi kestää hetken ennen kuin pääset oikeasti käyttämään sitä.