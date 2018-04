Viestintävirasto: Suosittu eBookers tietomurron kohteena, koskee myös suomalaisia - tarkkaile maksukorttitapahtumiasi

eBookersin omistaja,, on kertonut että sen järjestelmissä on havaittu tietomurto, joka sisältää 1.1.2016 - 22.6.2016 välillä palveluun lisättyjä tietoja. Yhtiö ei tiedä vielä onko tietoja vuodettu ulkopuolisille, mutta havainnon mukaan henkilötietoihin on saatettu päästä loppuvuoden 2017 aikana.Orbitzin mukaan tietovuoto koskee sekä henkilö- että maksukorttitietoja. Yhtiö on lähettänyt viestin kaikille suomalaisille käyttäjilleen, joita asia koskee.Viestintävirasto kehottaa viestin saaneita suomalaisia tarkkailemaan maksukorttiensa tapahtumia, sillä palvelu on erittäin suosittu myös Suomessa. Virasto suosittelee myös tässä tapauksessa maksukorttien uusimista, vaikka kortteja ei olisikaan (vielä) käytetty luvattomasti. Lisäksi asiasta pitää tehdä rikosilmoitus poliisille.