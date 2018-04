Amazon esitteli uuden palvelun – Tilaa tavaraa nettikaupasta auton takakonttiin

Uutisoimme vuonna 2014 Uutisoimme vuonna 2014 Volvon visioimasta roam delivery -kuljetusvaihtoehdosta , jossa verkkokauppaostokset voisi tilata suoraan oman auton takakonttiin. Työpäivän jälkeen ei siis tarvitsisi käydä postissa jonottamassa pakettia, vaan paketti odottaa autossa valmiina.

Nyt tämä tilausjärjestelmä on muuttumassa visiosta todelliseksi palveluksi, kun Amazon alkaa tarjota sitä kuljetusvaihtoehtona 37 kaupungissa. Amazon tekee palvelun saralla yhteistyötä Volvon ja GM:n kanssa. Palvelua on beta-testattu viimeisen puolen vuoden ajan Kaliforniassa ja Washingtonissa.



Alkuvaiheessa palvelua tarjotaan ainoastaan Amazon Prime -tilaajille, jotka voivat halutessaan tilata toimituksen myös suoraan kotiin (jos uskaltaa antaa kuriirille luvan avata oven älylukon). Käyttöä rajoittaa myös se, että auton pitää olla vuotta 2015 uudempi (GM:n tai Volvon) ja lisäksi autonomistajalla tulee olla aktiivinen OnStar- tai Volvo on Call -tilit. Tavoitteena on parantaa palvelun saavutettavuutta laajentamalla yhteistyötä muiden automerkkien kanssa.