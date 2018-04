Oletko asentanut jonkun näistä mainosestäjistä? Ne vakoilevat sinun toimintaasi

Samaa ei voi kuitenkaan sanoa Google Chrome-verkkoselaimen laajennoskaupasta, josta on löydetty haitallisia mainosblokkereita. AdGuardin analyysissä selvisi, että Chrome Web Storesta löytyi useampi haltallinen mainosestäjä, joita oli asennettu peräti 20 miljoonaa kertaa. AdRemover for Google Chrome™ -laajennoksella oli peräti 10 miljoonaa asennusta.Laajennokset ottavat esimerkiksi piilotetusti käskyjä vastaan etäpalvelimelta sekä lähettävät tietoa millä sivustoilla käyt. Lisäksi komentoja suoritetaan laajennetuin käyttöoikeuksin, jolloin laajennokset voivat muuttaa selaimen toimintaa milloin vain.AdGuardilla on toki oma lehmä ojassa: se jakelee myös Chrome Web Storessa omaa mainsoestäjää, jonka näkyvyyden ohi edellä mainitut ohjelmat ovat menneet. AdGuardin analyysin julkistamisen jälkeen Google poistatti haitalliset mainosestäjät. Haitalliset mainosestäjät olivat AdRemover for Google Chrome™, uBlock Plus ja Adblock Pro.