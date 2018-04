Videoilmiö – Tekoäly sai Obaman puhumaan lööperiä

Vuoden alussa puhuttiin paljon feikkipornosta – eli videoista, joihin alkuperäisellä aikuisviihdepätkällä esiintyvien näyttelijöiden kasvot on korvattu jonkun toisen henkilön kasvoilla. Nyt verkossa on levinnyt toisenlainen feikattu videotuote.

Uutissivusto BuzzFeed on luonut tekoälyn ja ammattinäyttelijä John Peelen avulla feikatun videopätkän , jossa Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama puhuu alatyyliseen sävyyn. Videosta on tullut ilmiö, sillä video on kerännyt muutamassa päivässä yli kolme miljoonaa katselukertaa.Videon tarkoituksena on osoittaa mihin tekoälyä voidaan pahimmillaan käyttää – tähän asti videoiden väärentäminen on ollut hankalampaa kuin valokuvien, mutta tekoälyn kehittämisen myötä videoiden muokkaamisestakin tulee aiempaa helpompaa. Ääniraitojenkin muokkaamisesta tulee helpompaa – Adobe esitteli jo vuonna 2016 teknologiaa, jonka avulla äänitallenteisiin voidaan lisätä sanoja Alla oleva Obama-videon teossa käytettiin hyväksi Adoben After Effects -ohjelmaa sekä FakeApp-sovellusta.