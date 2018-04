Teinille linnaa CIA-pomon ja muiden viranomaispomojen hakkeroinnista

Entisen CIA-pomon presidentti Obaman aikana ollut John Brennan on saanut nyt oikeutusta muutaman vuoden takaiselle sähköpostinsa hakkeroinnille. Hakkeriporukan perustaja Kane Gamble on saanut kahden vuoden tuomion, jonka nyt 18-vuotias teini viettää nuorisovankilassa, Entisen CIA-pomon presidentti Obaman aikana ollut John Brennan on saanut nyt oikeutusta muutaman vuoden takaiselle sähköpostinsa hakkeroinnille. Hakkeriporukan perustaja Kane Gamble on saanut kahden vuoden tuomion, jonka nyt 18-vuotias teini viettää nuorisovankilassa, kertoo BBC

Crackas With Attitude -hakkeriryhmä keskitti toimintaansa pari vuotta sitten useiden Yhdysvaltain korkeiden viranomaisten tilien hakkerointiin. Näihin kuului Brennanin lisäksi myös mm. FBI-pomo Mark Giuliano sekä Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö James Clapper.



Cracka-aliaksella tunnettu Kane Gamble on Iso-Brittanian kansalainen ja toimi makuuhuoneestaan Leicestershiressä. Hänet pidätettiin alkuvuodesta 2016 ja nyt tuomittiin kymmenestä hakkerointitapauksesta, jotka hän tunnusti viime vuoden lokakuussa.



Hakkeriporukka pääsi käsiksi tileihin hyväksikäyttämällä palveluntarjoajien asiakaspalveluita, joilta saatiin kalasteltua salasanan nollaukseen tarvittavia tietoja.



Osa Brennanilta varastetuista sähköposteista, tai niiden liitteistä, päätyi Wikileaksin käsiin. Tämän lisäksi ryhmä onnistui varastamaan peräti 20 000 FBI-työntekijän tietoja.



He myös ohjasivat FBI-pomo Clapperin kaikki puhelut menemään Free the Palestine -liikkeen numeroon. CWA-ryhmän jäsenet ovat aiemmin kertoneet, että tarkoituksena oli painostaa Yhdysvaltoja lopettamaan yhteistyön Israelin kanssa.