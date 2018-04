Netflixin kovin kilpailija paljasti omat lukemat: 100 miljoonaa tilaajaa

Noin 7,4 miljoonaa uutta asiakasta tarkoittaa, että palvelulla on jo 125 miljoonan tilaajaa , jolla se on selkeästi suurin suoratoistopalvelu. Suomessa Netflix on todennäköisesti täysin omilla luvuilla kilpailjoihin nähden, mutta täysin vailla kilpailua maailman, ja erityisesti Yhdysvaltojen, mittakaavassa palvelu ei kuitenkaan ole.Tästä kertoo erityisesti verkkokauppajätti Amazonin tänään julkaisema luku, joka paljastaa, että kenties Netflixin kaikkein pahimman kilpailijan tilauspalvelu on kerännyt melkoisesti asiakkaita sekin. Toki Amazon Prime -palvelu tarjoaa paljon muutakin kuin striimauspalvelun, mutta esimerkiksi Top Gearin entisen kolmikon rekrytoiminen uuteen erinomaiseen Grand Tour -sarjaan kertoo Amazonin panostuksista alkuperäissisältöön.Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezos paljastikin, että Amazonilla on nyt jo yli 100 miljoonaa Prime-tilaajaa. Kenties Netflixin lukemat patistivat maailman rikkaimman miehen paljastamaan oman palvelunsa lukemia, sillä tavallisesti Amazon ei ole kertonut Prime-tilaajien määristä.Kirjakaupalla aloittanut nykyinen verkkokauppojen kuningas tarjoaa Prime-palvelullaan rajatun pääsyn video- ja musiikkipalveluihin, ilmaiset 2 päivän toimitukset verkkokauppatilauksille sekä lisäpalveluita, kuten Twitch Primen sekä Audible-äänikirjoja.Huhut ovat kertoneet , että verkkokauppajätti saattaa saapui Suomeenkin jo tänä vuonna.