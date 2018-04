Kokeilussa striimaajille ja podcastaajille sopiva mikrofonipaketti: Blue Yeticaster

Valmistajan mukaan heiltä on pitkään pyydetty telineratkaisua, joka toimisi hyvin Yetien ja muiden mikrofonien kanssa. Uusi Compass on säädettävä teline, jonka hiljaisuuteen on erityisesti panostettu, eli se ei nitise liikuteltaessa. Nivelten jousimekanismien tiukkuuden voi säätää käsin, jolloin monen painoisten mikrofonien käyttö onnistuu. Säätäminen on ainakin näennäisesti helppoa, sen kun ruuvaa jokaisesta nivelestä haluamalleen tiukkuudelle, mutta tuntui että säätövaraa olisi saanut olla enemmän. Teline ei oikein tahtonut pysyä tiukoissa kulmissa vaan tuppasi hiljalleen suoristumaan itsekseen jonkin verran. Pian se kyllä pysähtyi, mutta aivan ääriasentoihin telinettä on siis vaikea saada pysymään.Yeti sopii moneen tarkoitukseen, mutta erityisen hyvin puheen tallentamiseen vaikkapa juuri podcasteja varten. Compass-telineen ja Yeticaster-paketin mukana tulevan vaimennuspidikkeen kanssa se on oiva paketti ammattimaiseenkin tuotantoon, mutta noin 200 euron hinta ei kuitenkaan karkota myöskään amatööritoimijoita. Itse telineen ohjehinnaksi on määritelty Suomessa noin 120 euroa, joten kokonaispakettina Yeticasteria voi pitää varsin kilpailukykyisesti hinnoiteltuna.USB-mikrofonin käyttöönotto on helppoa, kutakuinkin plug-and-play. Myös teline on helppo kasata ja asentaa paikoilleen pöydän reunaan ilman työkaluja tai kalusteisiin jääviä jälkiä (pöydän pohjaan saattaa kyllä jäädä puristuvasta muovista jotakin jos hampaat irvessä tiukentaa). Mikrofonin johdon saa siististi telineen varressa olevaan kouruun piiloon. Vaimennuspidikkeen ansiosta esimerkiksi huoneessa tömisevät askeleet tai käsien liikkeet pöytäpinnalla eivät suoraan kulkeudu tärinänä mikrofoniin ja sitä myötä tallenteelle.Mikrofonista löytyy kolme säätöä sekä mute-painike. Etupuolen volume säätää mikrofoniin liitettävien kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Erillisillä kuulokkeilla voi siis suoraan kuulla mikrofonin tallentaman äänen ilman varsinaista äänityslaitteistoa. Takapuolen toisella säätimellä on mahdollisuus valita neljästä eri tallenuskuviosta (cardioid, stereo, omnidirectional ja bidirectional), joiden ansiosta Yeti soveltuu moniin eri tilanteisiin. Esimerkiksi haastattelutilanteessa voi käyttää kaksisuuntaista kuviota, jolloin mikrofoni tallentaa ääntä edestä ja takaa mutta ei sivuilta. Viimeinen säädin on gain.Testin aikana käytin mikrofonia pelatessa myös pelikavereiden kanssa kommunikointiin, mihin se niin ikään sopi ihan hyvin. Pienenä miinuksena herkkä mikrofoni nappasi mekaanisen näppäimistön äänet varsin hyvin, kuten odotettua olikin. Äänenlaatu on tietysti paljon parempi kuin kuulokemikrofoneissa joita tyypillisesti tilanteessa tulee käytettyä, vaikkakaan ko. käyttötapauksessa asialla ei ole suurta merkitystä.Yeticaster on hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen tuotepaketti, jossa striimaaja tai podcastaaja saa kaiken tarpeellisen laitteiston äänen laadukkaaseen taltiointiin. Yeti on mikrofonina jo hieman vanhempi tuote, joten sen säätämiseen ja käyttämiseen löytyy ohjeita ja niksejä netin täydeltä.Ehkä ainoa asia, jota paketista jäin kaipaamaan ja joka olisi erityisesti laulua tallentaville tärkeä oli pop filter eli asiantuntijapiireissä räkäsuoja (tai kuten Wikipedia tituleeraa: puhkusuoja).