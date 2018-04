Suomalaisiin TV-sarjoihin virtaa rahoitusta – Kiitos Netflix-sukupolven

Yle Uutiset kertoo tänään suomalaisen TV-sarjabisneksen uudesta kukoistuskaudesta, jota on ruokkinut uusien jakelukanavien tulo markkinoille. Netflix aloittama omien sisältöjen tuotanto on osoittautunut toimivaksi liiketoimintamalliksi ja tätä kaavaa kopioidaan myös Pohjoismaissa.

Esimerkiksi Elisa on rahoittanut useita kotimaisia sisältötuotantoja Viihde-palvelun kiinnostavuuden lisäämiseksi. Lisäksi perinteisemmätkin mediat ovat alkaneet painottaa enemmän suoratoistopalveluita: Yle on jo pitkään tarjonnut Areenassa eksklusiivista sisältöä, jota ei nähdä lainkaan televisiossa. Nelonenkin esittää tänä keväänä Keisari Aarnio -rikosdraamaa vain Ruutu-palvelussa – avausjakso esitettiin televisiossa ilmeisesti kiinnostuksen lisäämiseksi.



Suomalaiset sisältömarkkinat ovat kansainvälisesti mitattuna pienet, joten rahoittajatahot joutuvat tekemään yhteistyötä operatiivisella puolella. Esimerkiksi Elisa Viihteessä syksyllä esitettävä Bullets-sarjan rahoittajiin kuuluu myös MTV, joka aikoo esittää sarjaa televisiossa ja omissa suoratoistopalveluissa Elisa Viihteen esitysikkunan umpeuduttua.



Suomalaiset TV-sarjat ovat herättäneet mielenkiintoa myös ulkomailla, mikä on parantanut alan rahoitustilannetta oleellisesti.