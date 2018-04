JPEG-formaatista esiteltiin virtuaalilaseille sopiva versio

JPEG on kaikille tuttu kuvaformaatti, joka on ollut "aina olemassa", mutta kulisseissa sekin kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi nyt sen pohjalta on kehitetty uusi JPEG on kaikille tuttu kuvaformaatti, joka on ollut "aina olemassa", mutta kulisseissa sekin kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi nyt sen pohjalta on kehitetty uusi JPEG XS -niminen kuvaformaatti

JPEG XS on kehitetty erityisesti sisältöä suoratoiston kautta esittäviä laitteita varten – se ei siis korvaa vanhaa JPEGiä, joka edelleen soveltuu erinomaisesti valokuvien pitkäaikaiseen taltioimiseen. Lyhytaikaiseen esittämiseen tarkoitettu XS-variaation hyödyntämiskohteita voisivat olla esimerkiksi VR-lasit, miehittämättömät lennokit ja itsestään ajavat ajoneuvot. XS-formaatissa on kiinnitetty erityistä huomiota tiedonsiirron viiveaikoihin.



Kuvaformaatin kehityksestä vastaava Joint Photographic Experts Group lupaa JPEG XS:n pakkauksen olevan visuaalisesti häviötön, joten pakkauksen ei pitäisi aiheuttaa silmin havaittavia muutoksia. Siinä missä tavalliset JPEG-algoritmit pakkaavat tiedostoa kertoimella 10, on XS:ssä kerroin vain 6. JPEG XS:ssä on keskitytty pakkauksen nopeuttamiseen sekä pakkauksen energiatehokkuuden parantamiseen.



JPEG XS:ää ei ole vielä hyväksytty virallisesti, mutta ainakin Euroopan avaruusjärjestö on kiinnostunut käyttämään formaattia satelliittien ottamissa kuvissa.