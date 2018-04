Uudet vinyylilevyt nostavat äänenlaadun uudelle tasolle

Australialainen Rebeat Innovation -kasvuyritys on hankkinut pääomasijoittajilta yhteensä 4,8 miljoonaa dollaria uutta pääomaa, jonka turvin yhtiö kehittää ja Australialainen Rebeat Innovation -kasvuyritys on hankkinut pääomasijoittajilta yhteensä 4,8 miljoonaa dollaria uutta pääomaa, jonka turvin yhtiö kehittää ja kaupallistaa uudenlaisen vinyylimedian . HD-vinyylien äänentoiston luvataan olevan laadukkaampi ja voimakkuus korkeampi kuin vanhoissa vinyyleissä.

Rebeat patentoi HD-vinyylien tuotantomenetelmän jo muutama vuosi sitten, mutta nyt hankitun rahoituksen turvin se voi viedä ajatuksen tuotteeksi asti. Ideana HD-vinyylien tuotannossa on se, että nauhoitetusta äänestä luodaan kolmiulotteinen topografinen kartta, joka kaiverretaan laserin avulla alustalle. Uusi vinyyli on siinä mielessä ympäristöystävällisempi, että se ei vaadi perinteisen menetelmän tapaan kemiallista käsittelyä lainkaan.



Tavanomaista vinyyliä tarkempien työvaiheiden ansiosta medialle saadaan tallennettua 30 prosenttia enemmän musiikkia, joka myös toistuu kolmanneksen suuremmalla äänenvoimakkuudella ja on kehittäjien mukaan uskollisempi artistien näkemyksille.



Uudet levyt tulevat saataville vuonna 2019. Niiden soittaminen onnistuu vanhoilla vinyylisoittimilla.