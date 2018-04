Tesla aikoo aloittaa Model Y:n tuotannon jo ensi vuonna

Tesla on pyytänyt komponenttitoimittajilta tarjouksia crossover-tyyppisen Model Y-sähköautoa varten, on pyytänyt komponenttitoimittajilta tarjouksia crossover-tyyppisen-sähköautoa varten, uutisoi Reuters . Uutistoimiston lähteiden mukaan Tesla voisi aloittaa Model Y:n tuotannon jo ensi vuoden marraskuussa.

Tuotannon aloittaminen marraskuussa 2019 on kunnianhimoinen tavoite, sillä Teslan tavoite on tuottaa jopa miljoona Model Y -ajoneuvoa vuodessa. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ei ole kuitenkaan täsmentänyt koska miljoonan ajoneuvon tavoite on tarkoitus saavuttaa. Ihan heti Tesla tuskin tavoitteeseen pääsee, koska yhtiön Fremontissa sijaitseva tehtaan kapasiteetti eri riitä nykyisten mallien (Model S, X ja 3) tuotannon takia.



Fremontin tehtaan suunniteltu tuotantovolyymi tälle vuodelle on 500 000 kappaletta, mutta Model 3:n tuotanto-ongelmien takia tähän tavoitteeseen ei välttämättä päästä. Teslan on kuitenkin tarkoitus aloittaa investoinnit Model Y:n tuotannon aloittamiseksi tämän vuoden lopulla.