Pörssiin listautunut Spotify on päivittämässä suoratoistopalvelunsa ilmaisversion uuteen uskoon. Pörssiin listautunuton päivittämässä suoratoistopalvelunsa ilmaisversion uuteen uskoon. Bloombergin lähteiden mukaan Spotifyn ilmaisversio uudistuu etenkin mobiilissa.

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa ohjelman käyttöä ja näin ollen lisätä palvelun käyttöastetta, mikä edelleen voi johtaa maksulliseen Premium-tilaukseen. Koska Spotify on nyt listattu pörssiin, mitataan yhtiön suoriutumista nyt paljon aktiivisemmin tilausmäärien kehittymisen näkökulmasta. Tappiolla kyntäneen Spotifyn pitää alkaa tehdä nyt rahaa, minkä takia Spotify saattaa huhtikuun lopulla julkistaa sen ensimmäisen laitteen.



Päivitetyssä ilmaisversiossa kuuntelija pääsee nopeammin käsiksi soittolistoihin, minkä lisäksi hänellä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa mitä kappaleita hän kuulee. Uudistettu ilmaisversio esitellään tulevien viikkojen aikana.



Spotifyn tavoitteena on saada palvelun pariin tämän vuoden loppuun mennessä 200 miljoonaa käyttäjää, joista 96 miljoonaa olisi Premium-tilaajia.