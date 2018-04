Microsoftin älykäs matto on nykyaikainen peli- ja oppimisalusta

Näyttösuoja on suosittu lisävaruste tableteille, mutta ne eivät ole erityisen älykkäitä tai monikäyttöisiä, vaikka Apple myykin tällaisia läpysköitä Smart Cover -nimellä. Tulevaisuudessa suojille keksitään ehkä monipuolisempaa käyttöä, ainakin Microsoft on demonstroinut mihin suuntaan suojat voisivat mennä. Näyttösuoja on suosittu lisävaruste tableteille, mutta ne eivät ole erityisen älykkäitä tai monikäyttöisiä, vaikka Apple myykin tällaisia läpysköitä Smart Cover -nimellä. Tulevaisuudessa suojille keksitään ehkä monipuolisempaa käyttöä, ainakin Microsoft on demonstroinut mihin suuntaan suojat voisivat mennä.

Microsoftin demonstroima prototyyppituote on nimeltään Project Zanzibar. Se on käytännössä kosketus- ja NFC-sensoreilla varustettu matto, joka tunnistaa esineiden sijainnin lisäksi niiden liikkeen sekä muodon. Ohjelmistojätin visiossa mattoa voisi käyttää pelaamiseen (matolle asetetut pelikortit voisivat muuttua tabletilla kolmiulotteiseksi digitaaliseksi pelihahmoksi), mutta myös oppimiseen.



Tietysti matolla on käyttöpotentiaalia laajennetun todellisuuden saralla, kuten alla olevalla videolla nähdään.



Project Zanzibar on toistaiseksi varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta Microsoft aikoo esitellä sitä ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen omistetulla CHI-messuilla Montrealissa. Voi hyvin olla, että laitteessa käytettyä teknologiaa tullaan hyödyntämään Microsoftin tuotteissa jossain muodossa.