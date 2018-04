Maailman katsotuin YouTube-video hävisi netistä

Valtavaan suosioon YouTubessa ja radioaalloilla noussut Luis Fonsin ja Daddy Yankeen kappale Despacito on hävinnyt nettivideopalvelusta. Musiikkivideo keräsi ensimmäisenä historiassa yli viisi miljardia katselukertaa. Valtavaan suosioon YouTubessa ja radioaalloilla noussut Luis Fonsin ja Daddy Yankeen kappaleon hävinnyt nettivideopalvelusta. Musiikkivideo keräsi ensimmäisenä historiassa yli viisi miljardia katselukertaa.

Poiston taustalla on itseään Prosoxiksi ja Kuroi'shiksi kutsuva hakkeriryhmä. Ennen kuin hakkerit poistivat videon YouTubesta, sen thumbnail-kuva vaihdettiin toiseen. Uudessa kuvassa esiintyy naamioitunut jengiryhmä (kuva on peräisin Casa de Papel -sarjasta, uutiskuva). Kuva näkyy esimerkiksi YouTube-hakutuloksissa ja aiemmin luoduissa upotteissa.



Despaciton lisäksi joukko muita musiikkivideoita on hävinnyt videopalvelusta. Yhteistä tapauksille on, että videot on ladattu YouTubeen VEVO-tilin kautta.