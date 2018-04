Lähettikö Facebook sinulle tällaisen ilmoituksen? Sitten tietosi on vuotanut

Facebook käyttäjilleen heidän kohtalostaan Cambridge Analytica -tietovuotoon liittyen. Mikäli Cambridge Analytica on saanut tavalla tai toisella käyttöönsä sinun tietojasi, Facebook varoittaa tästä sinua uutisvirran yläreunaan ilmestyvällä tiedotteella. alkaa tästä päivästä lähtien kertoa käyttäjilleen heidän kohtalostaan Cambridge Analytica -tietovuotoon liittyen. Mikäli Cambridge Analytica on saanut tavalla tai toisella käyttöönsä sinun tietojasi, Facebook varoittaa tästä sinua uutisvirran yläreunaan ilmestyvällä tiedotteella.

Viime viikolla ilmeni, että Cambridge Analytican hallussa on ollut peräti 87 miljoonan käyttäjän tiedot. Ne on hankittu kolmansien osapuolien kehittämien Facebook-sovellusten avulla ja luovutettu eteenpäin Cambridge Analyticalle vastoin Facebookin käyttöehtoja. Tapauksen tultua ilmi, Facebook on rajoittanut sovellusten tiedonhankintamahdollisuuksia ohjelmointirajapintoja pitkin.



Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg joutui myös Yhdysvaltain kongressin kuultavaksi tapauksen takia.



Vaikkei omia tietoja olisikaan päätynyt Cambridge Analytican haltuun, Facebook käyttää tilaisuutta hyödyksi ohjaamalla käyttäjiä sovellussivulle, jossa he voivat tarkistaa millä sovelluksilla on oikeudet tarkastella henkilökohtaisia tietojasi. Ilmoitus on samankaltainen kuin yllä mainittu tietovuotoilmoituskin. Sovellusten oikeudet kannattaa tarkistaa, sillä maailmalla on herännyt huolia uusista samankaltaisista tapauksista.



Facebook esimerkiksi tutkii parhaillaan Cubeyou-nimisen data-analytiikkayhtiön toimintatapoja. Se on kertonut keräävänsä persoonalisuustestien avulla aineistoa voittoa tavoittelemattomaan akateemiseen tutkimukseen. Cubeyou ja Cambridge University ovat kiistäneet Facebookin epäilyt.