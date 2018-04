Ensi kuussa todennäköisesti esiteltävä Googlen Android TV -laite paljastui

Android TV on mobiilikäyttöjärjestelmän sisaralusta, jota pyöritetään useissa älytelevisioissa sekä medialaitteissa, mutta toistaiseksi Google ei ole julkaissut vielä omaa Android TV:tä hyväksikäyttävää televisiota tai medialaitetta.Tällainen on kuitenkin huhujen mukaan tulossa pian, ja nyt televiranomainen on katsastanut laitteen , joka on todennäköisesti ensi kuun Google I/O -messuilla esiteltävä uusi, Googlen ikioma, Android TV -laite.FCC tosin mainitsee laitteen valmistajaksi Shenzhen SEI Roboticsin, joten Google on saanut apuja kiinalaisyhtiöltä, mutta laitteessa nähdään suuri Google-logo, joka käytännössä vahvistaa, että kyseessä on Googlen omaan myyntiin tarkoitettu Android TV -laite. Tämän lisäksi laite tukee suoraan myös Google Assistant -ääniavustajaa, joka vahvistaa entisestään todennäköisyyttä, että kyseessä on Googlen laite, vaikkei FCC:n käyttämä nimi 4K ATV Stick siitä välttämättä kerro.Kovasti Chromecastiä muistuttava dongle liitetään televisioon HDMI 2.0 -liitännällä, ja virran siihen saa USB-johdolla joko suoraan televisiosta tai seinästä. Laitteen mukana toimitetaan myös kauko-ohjain, sillä Chromecastista poiketen laitteessa navigoidaan Android TV -käyttöjärjestelmässä, joka tarjoaa itsessään kaikki tarvittavat mediaominaisuudet.Kuvissa nähdään myös käyttöohje, joka paljastaa tarkemmin laitteen tekniikasta. Speksien mukaan se tukee mm. 4K-videokuvaa ja melkoisen kattavan kokoelman eri koodekkeja ja formaatteja. Piiri on Amlogic S905X, RAM-muistia 2 gigatavua ja tallennustilaa 8 gigatavua.Google I/O -tapahtuma alkaa noin kuukauden päästä eli 8. toukokuuta, jolloin todennäköisesti tiedämme vielä lisää.