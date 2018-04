Spotifylta tulossa laitejulkaisu – Ostaisitko tällaisen soittimen?

Pörssiin listautunut Spotify elää jännittäviä aikoja ja jännityksen lisäämiseksi yhtiö on päättänyt järjestää lehdistötilaisuuden huhtikuun 24. päivänä. Suoratoistopalvelu saattaa tuolloin esitellä historiansa ensimmäisen laitteen. Pörssiin listautunut Spotify elää jännittäviä aikoja ja jännityksen lisäämiseksi yhtiö on päättänyt järjestää lehdistötilaisuuden huhtikuun 24. päivänä. Suoratoistopalvelu saattaa tuolloin esitellä historiansa ensimmäisen laitteen.

Tuotelanseeraukseen littyvää jännitystä vähentää hieman se, että saatamme jo tietää millaisesta tuotteesta on kyse. Helmikuussa verkossa nimittäin liikkui tietoja Spotifyn lähettämistä tiedusteluista, joissa kartoitettiin Spotifyn asiakkaiden kiinnostusta päivittää tilauksensa 12,99 dollaria kuussa maksavaan, jossa saisi samalla käyttöönsä autosoittimen.



Soitin on muodoltaan pyöreä ja siinä on fyysiset hallintapainikkeet.



Verkossa on liikkunut myös tietoja 14,99 dollaria kuussa maksavasta tilauksesta, jossa käyttöön saisi 4G-tuellisen soittimen. Laite siis toimisi itsenäisesti sisäisen SIM-kortin ansiosta, joten musiikkia ei tarvitse soittaa puhelimen kautta.



Jää nähtäväksi löytyykö markkinoilta enää tarvetta nykyaikaiselle MP3-soittimelle. Älypuhelimet ovat kuitenkin syöneet nämä markkinat jo aikoja sitten. Nyt kasvavana trendinä tuntuisi olevan älykaiuttimet.