Lengedaariset Spyro-pelit julkaistaan Xbox Onelle

Remasteroitu versio tulee saataville 21. syyskuuta, mutta sen voi ostaa jo nyt ennakkoon Xbox Onelle Microsoftin pelikaupasta . Spyro Reignited Trilogyn hinta on 39,99 euroa.Julkaistujen tietojen mukaan uudet versioinnit noudattavat tarkasti alkuperäispelien henkeä Spyro-lohikäärmeen liikkeistä ja eleistä lähtien, mutta grafiikat on päivitetty nykyaikaisemmiksi. Xbox One -pelit on kehittänyt Toys For Bob ja niiden julkaisun hoitaa Activision.