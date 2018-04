Samsungille tulossa huippukova ensimmäinen neljännes, syy ei Galaxy S9:ssä

Samsungin Galaxy S9 -julkistus meni melkoisen hyvin, mutta korealaisyhtiön edellisestä neljännestuloksesta odotetaan huippuhyvää pääasiassa muista syistä. Reutersin Samsungin Galaxy S9 -julkistus meni melkoisen hyvin, mutta korealaisyhtiön edellisestä neljännestuloksesta odotetaan huippuhyvää pääasiassa muista syistä. Reutersin tietojen mukaan erityisesti DRAM-tulos on ollut vahva.

Samsung julkistaa huomenna tulosvaroituksen, jonka arvioissa odotetaan peräti 46 prosentin kasvua liikevoitossa vuoden takaiseen. Galaxy S9:n arvioitu noin 9,3 miljoonan kappaleen myynti on vain pieni osa tästä odotetusta 13,7 miljardin dollarin liikevoitosta (n. 11,21 miljardia euroa).



Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Samsungin liikevoitto oli 8,8 miljardia dollaria eli nykykurssilla noin 7,2 miljardia euroa. Aivan Samsungin edeltävän vuosineljänneksen ennätyslukemiin, hieman yli 14 miljardiin dollariin ei kuitenkaan todennäköisesti päästä.



Reutersin analyytikoilta keräämien tietojen mukaan Samsung on onnistunut tuottamaan voittoa peräti 70 prosenttia jokaista dollaria kohden DRAM-markkinoilla, joka on pääsyy erittäin vahvaan vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Muistipiirien kysyntä on ollut kovaa, joten tuotot ovat tietysti sen mukaisia maailman suurimmalla DRAM-valmistajalla.



Koko liikevoittopotista DRAM-valmistuksen osuus on yli 70 prosenttia eli noin 10 miljardia dollaria.



Analyytikot arvioivat, että ennakoitua heikompi Applen iPhone X:n myynti on vaikuttanut heikentävästi OLED-paneelien myyntiin. Apple on tilannut alkuvuodesta vain 60-65 prosenttia alunperin suunnitellusta määrästä, joka on merkittävin OLED-paneelien myyntiä heikentänyt seikka.



Samsungin neljännesraporttia odotetaan myöhemmin tässä kuussa.