Apple Music kasvaa edelleen – Tilaajia jo yli 40 miljoonaa ympäri maailman

Vaikka Apple lähtikin suoratoistomarkkinoille myöhässä ja altavastaajan asemassa, niin yhtiö näyttää tavoittaneen asiakkaansa. Apple Musicilla on tätä nykyään 40 miljoonaa käyttäjää – uudet luvut tulivat ilmi Applen Ranskan sisältöpomon, Steven Huonin, julkaisemasta twiitistä.

Apple Internet-palveluita johtava Eddy Cue paljasti vajaa kuukausi sitten SXSW-tapahtumassa Apple Musicilla olevan 38 miljoonaa tilaajaa ja noin kahdeksan miljoonaa käyttäjää kuuntelee musiikkia ilmaisen kokeilujakson puitteissa. Palveluun näyttää siis tulleen pari miljoonaa käyttäjää lisää vain muutamassa viikossa – tosin Apple ei ole lukujen paljastamisen yhteydessä kertonut minkä ajankohdan tietoja ne ovat.Cue saattoi siis kertoa SXSW:ssä hieman vanhentunutta dataa.Markkinajohtaja Spotifylla on kuitenkin reilusti etumatkaa Apple Musiciin nähden. Viime vuoden lopulla Spotifylla oli 71 miljoonaa tilaajaa ja aktiivisia käyttäjiä on kaikkiaan 157 miljoonaa kappaletta.Spotifyn ja Apple Musicin takaa löytyy vielä Amazon Music, jolla sanotaan olevan "kymmeniä miljoonia käyttäjiä". Tarkkoja lukuja Amazon ei suostunut paljastamaan The Vergelle . Amazon houkuttelee Prime-tilauspalvelun käyttäjiä Amazon Musicin käyttäjäksi tarjoamalla palvelua tavallista alhaisempaan hintana.