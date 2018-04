YouTuben päämajassa ammuskeltiin – Tubettaja ampui kolmea ja itseään

Haavoittuneista 36-vuotias mies on kriittisessä tilassa, 32-vuotias nainen on haavoittunut vakavasti ja 27-vuotiaan naisen tila on tällä hetkellä vakaa. San Brunon poliisi epäilee ammuskelusta 39-vuotiasta naista, Nasim Najafi Aghdamia. Epäilty kuoli paikanpäällä. NBC Bay Arean uutisoinnin ja poliisin vahvistamien tietojen mukaan Aghdam julkaisi tämän vuoden tammikuussa videon, jossa hän syytti YouTubea syrjinnästä ja hänen videoidensa sensuroinnista.Aghdamin mukaan hänen videonsa saivat aiemmin runsaasti katseluita, mutta YouTuben syrjinnän takia videoiden näkyvyys on laskenut eivätkä videot kerää tästä syystä katselukertoja entiseen malliin. Hänestä YouTube ei kohtele sisällöntuottajia tasa-arvoisesti, koska se ei anna kaikille mahdollisuutta kerätä näkyvyyttä vapaasti.