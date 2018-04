Facebook-pomo Mark Zuckerberg kongressin eteen todistamaan

Kongressin energian ja kaupan komitean puheenjohtaja Greg Walden on julkistanut, että Zuckerberg saapuu komitean eteen kuluvan kuun 11. päivä aamu yhdeltätoista itärannikon aikaa. Tiedotteessa kerrotaan, että kuuleminen koskee Zuckerbergin yhtiön yksityisen tiedon käyttöä ja suojausta.Komitean jäsenet Walden ja Frank Pallone kertovat lyhyessä lausunnossa, että kyseessä on tärkeä tilaisuus selvittää kuluttajien datasuojan tilannetta Facebookissa ja verkkopalveluissa yleisemmin. Komitea on tyytyväinen, että Zuckerberg suostui saapumaan todistamaan komitean edessä.Facebookista on kohun jälkeen lähtenyt useita brändejä ja henkilöitä varsin julkisesti. Lisäksi yhtiö joutui tietojen mukaan lykkäämään tulevan tuotteen julkaisua Cambridge Analytica -vuodossa kyse on analytiikkayhtiöstä, jolle Facebook on väitetysti luovuttanut jopa 50 miljoonan käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.