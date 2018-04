Apple nappasi hakupomon Googlelta – Tähtää tekoälyn ykköseksi

John Giannandrea aloitti työt Googlella tekoälytutkimuksen parissa vuonna 2010 ja vuosi sitten hän sai vetovastuulleen myös Googlen hakukoneen kehityksen. Kauaa hän ei uudessa tehtävänkuvassa viihtynyt, sillä jatkossa Giannandrea johtaa Applen koneoppimis- ja tekoälykehitystä, kertoo The New York Times . Apple on useaan otteeseen alleviivannut tekoälyn ja koneoppimisen tärkeyttä yhtiön tulevaisuudelle – Googlen yhden tärkeimmän johtajan palkkaaminen konkretisoi hyvin kuinka paljon Apple haluaa onnistua tekoälyn saralla.Applen mahdollisuuksia menestyä tekoälyssä on epäilty, koska yhtiö on ottanut strategiseksi ohjenuorakseen yksityisyydensuojan kunnioittamisen. Tämä rajoittaa oleellisesti tiedonkerua Applen tuotteiden käyttäjistä ja sitä kautta hankaloittaa tekoälyn kehittämistä sekä tuotteiden parantamista tekoälyn avulla.Giannandrean johdolla Google on integroinut tekoälyn nettijätin tuotteisiin ja parantanut esimerkiksi hakua, konenäköä, puhetunnistusta ja käännöspalveluita. Googlelle hän päätyi Metaweb-yritysoston kautta. Metaweb rakensi tietokantaa maailmankaikkeuden keräämästä tiedosta, minkä Google kaupallisti omissa palveluissaan Knowledge Graphina.