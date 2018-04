Spotify listautui New Yorkin pörssiin liki 25 miljardin arvolla

Spotifyllä on ollut vuosien varrella iso vaikutus musiikin siirtymiseen muista medioista yhä enemmän suoratoiston pariin. Yhtiö sai erityisesti alkuvuosinaan enemmän kuin tarpeeksi lokaa niin artisteilta, aktivisteilta kuin levy-yhtiöiltäkin, mutta lopulta koko bisnes siirtyi Spotifyn mukana ja on jopa kasvanut pitkälti sen ansiosta.Tällä hetkellä palvelulla on yli 160 miljoonaa tilaajaa, joista reilut 70 miljoonaa kuukausimaksua maksavia asiakkaita. Yhdysvalloissa tosin Apple haastaa tiukasti , vaikka maailmanlaajuisesti kilpailu käyttäjämäärissä ei ole lainkaan tiukkaa.Maailman suosituin musiikin suoratoistopalvelu Spotify on tänään listaunut New Yorkin pörssiin (NYSE), jossa sen markkina-arvo nousi suoran listautumisen aikana aina lähelle 30 miljardia dollaria (n. 24,5 miljardia euroa). Spotify löytyy pörssistä tunnuksella SPOT.NYSE asetti referenssihinnaksi 132 dollaria, mutta lopulta Spotify avattiin 165,90 dollarin osakehinnalla, josta se on tämän päivän aikana tippunut tasaisesti. Kirjoitushetkellä Spotify on tippunut juuri alle 150 dollarin, mutta markkina-arvo on edelleen noin 21 miljardissa eurossa.Toimitusjohtaja Ek kertoi blogikirjoituksessaan erikoisesta ratkaisusta listautua suoraan pörssiin ilman listautumisantia. Daniel Ekin mukaan Spotify ei ole tavallinen yhtiö, joka soittaa New Yorkin pörssin kelloja ja antaa osaketta paisuttavia haastatteluja, vaan haluaa tehdä pitkäjänteistä työtä.