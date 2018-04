CloudFlare haastaa Googlen – Kokeile uutta 1.1.1.1 DNS-palvelua

DNS-osoitteen muuttaminen Windows 10:ssä

Avaa Ohjauspaneeli Avaa Verkko ja Internet. Klikkaa auki Verkko- ja jakamiskeskus. Vasemmalla näet kohdan Muuta sovittimen asetuksia, klikkaa sitä. Valitse listasta Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)... ... ja klikkaa Ominaisuudet. Valitse vaihtoehto Käytä seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta: Ja kirjoita ala puolella olevalle riville 1.1.1.1 jos haluat käyttää CloudFlaren uutta palvelua (vaihtoehtoisena osoitteena käytä 1.0.0.1). Paina lopuksi OK

CloudFlaren aprillipäivänä (1. huhtikuuta) julkaisema 1.1.1.1 on siis nimipalvelujärjestelmä (DNS, Domain Name System), joka yksinkertaistetusi muuntaa tavallisen nettisurfaajan syöttämät osoitekutsut IP-osoitteiksi, jolloin selain yhdistää oikeaan palvelimeen ja lataa näytölle oikeat tiedot. DNS-palveluiden kirjastoja muuttamalla voidaan estää pääsy verkkosivustoille, joten se on yksi tapa toteuttaa verkkosensuuria.1.1.1.1 aikoo profiloitua paitsi ilmaiseksi, niin myös yksityisyyttä vaalivaksi ja sensuuria torjuvaksi palveluksi. Jos oman tietokoneen verkkoasetuksista muuttaa automaattisen DNS-osoitteen CloudFlaren 1.1.1.1:een, niin pääsee esimerkiksi surffaamaan Suomessa isojen operaattoreiden estämää The Pirate Bay -verkkopalvelua.