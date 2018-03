Waymo tilaa Jaguarilta 20 000 autoa – Rakentaa kuskitonta taksipalvelua

Itsestään ajavat autot tulevat. Se on ollut varmaa jo usean vuoden ajan, mutta enemmän on mietityttänyt se, että miten nykyiset autovalmistajat aikovat teknologian sisällyttää tuotteihinsa. Autoteollisuudella kun ei ole mitenkään huimasti kokemusta tekoälytutkimuksesta ja ohjelmistotuotannosta. Itsestään ajavat autot tulevat. Se on ollut varmaa jo usean vuoden ajan, mutta enemmän on mietityttänyt se, että miten nykyiset autovalmistajat aikovat teknologian sisällyttää tuotteihinsa. Autoteollisuudella kun ei ole mitenkään huimasti kokemusta tekoälytutkimuksesta ja ohjelmistotuotannosta.

Kallis ja hidas vaihtoehto olisi rakentaa teknologia alusta asti itse, mutta siihen ei ole onneksi tarvetta, koska Piilaaksosta löytyy roppakaupalla teknologiajättejä, joilla on kokemusta ja halua tuottaa teknologiaa autoteollisuuden tarpeisiin. Google on kehittänyt itsestään ajavat autot mahdollistavaa teknologiaa Waymo-tytäryhtiön alaisuudessa ja se on jo napannu yhden diilin autoteollisuudesta: 600 Chrysler Pacifica -ajoneuvoon asennetaan Waymon teknologiaa ja niiden pohjalta Arizonassa on tarkoitus käynnistää taksipalvelu.



Waymo on nyt saanut jo toisenkin diilin: brittiläinen Jaguar Land Roverin aiemmin tänä vuonna esittelemässä I-Pace-autossa käytetään Waymon teknologiaa. Itsestään ajavia I-Pace-sähköautoja rakennetaan yhteensä 20 000 kappaletta ja niitä aiotaan käyttää osana Waymon kyytipalvelua, jonka on määrä käynnistyä vuonna 2020.