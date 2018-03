DJI avaa kopterinsa laitekehittäjille – Mahdollistaa koptereiden kamerakustomoinnin

Maailman suurimpiin miehittämättömien kopterivalmistajien joukkoon kuuluva DJI on esitellyt kaksi uutta tuotetta Kaliforniassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Maailman suurimpiin miehittämättömien kopterivalmistajien joukkoon kuuluva DJI on esitellyt kaksi uutta tuotetta Kaliforniassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Ensimmäinen on Zenmuse XT2 -niminen lämpökamera, jolla lennättäjät voivat seurata lämpötilaeroja alueella ja paikantaa sen avulla ongelmakohteita sähkölinjoissa tai vaikkapa eksyneitä ihmisiä. Lämpökameroita on ennenkin kiinnitetty koptereihin ja hyödynnetty esimerkiksi pelastustehtävissä, mutta nyt DJI on kehittänyt koptereihinsa oman kameran.



DJI:n reagointia uusiin kuvausmenetelmiin ei kuitenkaan tarvitse jatkossa odottaa, sillä yhtiön toinen uusi tuote on kehitysalusta. Sen ansiosta DJI:n koptereihin voi luoda kustoimoituja sensoreita. Kopterin ja sensorin välinen yhteys toimii Skyport-nimisen adapterin kautta. Näin ollen kolmannen osapuolen luoma uusi laite voi hyödyntää kopterista jo löytyviä resursseja, kuten vaikkapa akkua ja tietoliikenneyhteyttä. Adapteri on suunniteltu DJI:n Matrice 200 -koptereille.