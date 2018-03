Tekno-sektorin konsolidaatio jatkuu – Nyt myytiin Belkin

Yhdysvaltalainen Belkin International on tullut kaikille – tai ainakin hyvin monille – tutuksi Bluetooth-pohjaisista laitteista. Nyt tämän yhtiön Yhdysvaltalainen Belkin International on tullut kaikille – tai ainakin hyvin monille – tutuksi Bluetooth-pohjaisista laitteista. Nyt tämän yhtiön on ostanut maailman suurin elektroniikkavalmistaja Foxconnin tytäryhtiö, FIT Hon Teng.

Kauppahinnaksi kerrotaan 866 miljoonaa dollaria. Belkinillä on yli 700 patenttia, joista useimmat liittyvät langattomaan viestintään ja tiedonsiirtoon. Kaupan myötä patentit siirtyvät Foxconnin tytäryhtiölle ja sitä myöten vankistavat Foxconnin asemaa johtavana sopimusvalmistajana. Belkinin hallussa on muutakin Foxconnia kiinnostavia omaisuuseriä: Linksys- ja Wemo-brändit.



Foxconnin tavoitteena on Belkin-kauppojen pohjalta laajentaa älykotilaitteistojen tuotantoa sekä kehitystä. Kauppa vaatii vielä yhdysvaltalaisten viranomaisten hyväksynnän, mikä ei nykyisessä kauppasotaa enteilevässä ilmastossa ole täysin itsestään selvä.