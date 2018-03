Google Assistant oppi käyttäjien väliset maksut

Hakujätti kertoo virallisessa blogissaan , että se on mahdollistanut Google Assistantin avustuksella tehtävät maksut. Raha liikkuu helposti käyttäjältä toiselle, ainakin jos käytössä on Google Pay. Tosin Google vakuuttaa, että rahaa voi siirtää myös henkilöille, joilla ei ole Google Pay -tunnusta.Ominaisuus on ilmainen ja se toimii yksinkertaisesti laitteen kontaktien kanssa yhteen. Google Assistant löytyy tietysti Android-laitteille ja esiasennettuna Google Home -kaiuttimista , mutta sen saa lisäksi jopa iPhonelle.Valitettavasti ominaisuus on alkuun saatavilla vain Yhdysvalloissa, joka on harmittavan usein tapana erityisesti maksuominaisuuksien kanssa. Google ei ole kertonut laajennusten aikataulusta, mutta olettaa sopii, että yhtiö pyrkii laajentamaan maksutoimintoa myös Eurooppaan ja Aasiaan.Google Pay on saatavilla joissain Euroopan maissa, mutta Suomessa sitä ei vielä virallisesti tueta.