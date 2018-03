Google aikoo lisätä lohkoketjutuen pilvipalveluihinsa

Google kehittää parhaillaan lohkoketjutekniikkaan perustuvaa lokia, jolla voidaan reaaliaikaisesti varmistaa tapahtumien ja rahasiirtojen toteutuminen. Asiasta kehittää parhaillaan lohkoketjutekniikkaan perustuvaa lokia, jolla voidaan reaaliaikaisesti varmistaa tapahtumien ja rahasiirtojen toteutuminen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä uutistoimisto Bloomberg

Googlen tavoitteena on kehittää lohkoketjuun perustuvasta tapahtumalokista pilvipalveluiden kylkiäisenä tarjottava tuote. Toisin sanoen Googlen pilvipalveluita käyttävät nettiyritykset ja sivustot voivat tulevaisuudessa hyödyntää lohkoketjutekniikkaa siirtotapahtumien varmentamisessa. Googlen tavoitteena on käyttää tuotetta erottautumiskeinona esimerkiksi Amazonin ja Microsoftin pilvipalveluista.



Bloomberg ei uutisessaan maininnut mitään täsmällisiä sovelluskohteita, joissa Google aikoisi hyödyntää lohkoketjutekniikkaa. Bloombergin mukaan teknologian tuotteistaminen on vielä alkuvaiheessa, joten Googlella sisälläkään ei välttämättä tiedetä vastausta tähän kysymykseen.