WhatsAppin perustajalta yllättävä kehotus – Poista Facebook-tilisi

Taustalla on viimeisen viikon aikana vellonut skandaali Facebookin ja data mining -yhtiö Cambridge Analytican ympärillä. Cambridge Analyticaa syytetään 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tietojen kaivelusta ja niiden hyödyntämisestä mainosten kohdentamisessa Yhdysvaltain presidentinvaalien aikaan. Cambridge Analytica sai osan datastaan haltuunsa muun muassa professori Aleksandr Koganilta, joka loi vuonna 2015 Facebook-aktiivisuutta seuraavan-sovelluksen.Kogan luovutti käyttäjädataa Facebookin käyttöehtojen vastaisesti eteenpäin ja se päätyi lopulta Cambridge Analytican haltuun. Tutkimusyhtiö hyödynsi dataa Donald Trumpin mainoskampanjan kohdentamisen tehostamisessa.Facebook on tapauksen johdosta järjestänyt hätäkokouksen, jossa asiasta viestitään yhtiön työntekijöille. Yhteisöpalvelun osakkeen arvo on pudonnut viimeisen viikon aikana reilusti ja Facebookin tietoturvajohtaja Alex Stamos on eronnut tehtävästään.Acton ei ole enää mukana Facebookin tai WhatsAppin liiketoiminnassa.