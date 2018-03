Toyota pelästyi – Keskeytti kokeet itsestään ajavilla autoilla

Toyotan mukaan se pelkää Uberin kohtaaman onnettomuuden aiheuttavan sen ajoneuvojen kuljettajissa tunteisiin, mikä ei välttämättä ole eduksi järjestelmän testaamiselle. Toyota ei kertonut kuinka pitkäksi aikaa se aikoo keskeyttää testauksen tai aikooko se analysoida testaamaansa teknologiaa uudessa valossa onnettomuuden jälkeen.



Arizonassa Uberin itsestään ajava ajoneuvo (Volvo XC90) törmäsi jalankulkijaan, joka menehtyi vammoihinsa myöhemmin sairaalassa. Paikallisen poliisin mukaan se ei kuitenkaan usko, että syy olisi ajoneuvon ohjaamiseen käytetyssä teknologiassa.



Googlen Waymo-yhtiön tarkoituksena on lanseerata myöhemmin tänä vuonna itsestään ajavien autojen varassa toimiva kuljetuspalvelu Arizonassa. Jää nähtäväksi muuttuvatko suunnitelmat Uber-onnettomuuden vuoksi. Waymo on syyttänyt Uberia teknologiavarkaudesta. Financial Times uutisoi hiljattain Applen kasvattaneen itsestään ajavien autojen määrää entisestään. IT-jätillä on lupa ajattaa Kaliforniassa jo 45 ajoneuvoa.