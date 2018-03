EU:n villi ehdotus – Ehdottaa laajaa digiveroa

EU-komissio ehdottaa tänään julkistetussa tiedotteessa uudenlaista digiveroa, jolla pyritään suitsimaan monikansallisten Internet-jättien verokikkailua Euroopassa. Esimerkiksi Facebook, Google ja Apple voisivat joutua kantamaan veroja EU:n jäsenmaille. EU-komissio ehdottaa tänään julkistetussa tiedotteessa uudenlaista digiveroa, jolla pyritään suitsimaan monikansallisten Internet-jättien verokikkailua Euroopassa. Esimerkiksi Facebook, Google ja Apple voisivat joutua kantamaan veroja EU:n jäsenmaille.

Komission ehdottama vero otettaisiin käyttöön jäsenmaittain, joten EU ei itse ala verottamaan yrityksiä. Ehdotettu vero olisi luonteeltaan liikevaihtovero, joten komissio käytännössä ehdottaa jäsenmaassa syntyneen myynnin verottamista. Näin ollen yritykset eivät voisi kiertää veroa esimerkiksi korkeakorkoisilla konsernin sisäisillä lainoilla. Tavoitteena on, että veron avulla saataisiin kerättyä yli viisi miljardia euroa lisää tuloja valtioille.



Verotus koskisi yrityksiä, joiden maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa, josta vähintään 50 miljoonaa euroa syntyy EU:n alueella digitaalisesta liiketoiminnasta. Veroa perittäisiin kolme prosenttia myyntitulosta.



Luonteeltaan vero olisi kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu. Se olisi voimassa kunnes EU löytää pysyvämmän ratkaisun.



Ehdotuksessa määritellään uusi digitaalisen läsnäolon käsite. Yritys joutuisi maksamaan veroa siis digitaalisen läsnäolon perusteella. Komission mukaan yrityksellä on digitaalinen läsnäolo maassa, jossa sillä on vähintään seitsemän miljoonan euron tulot, vähintään 100 000 käyttäjää tai yli 3000 uutta sopimusta digipalveluista kalenterivuodessa.