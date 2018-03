Jalankulkija kuoli – Uberin itsestään ajava auto törmäsi

on keskeyttänyt itsestään ajavien autojen testaamisen todellisessa liikenteessä. Taustalla on onnettomuus, jossa Uberin itsestään ajava auto törmäsi jalankulkijaan kuolettavasti. Autossa oli automatiikkaa seuraava kuski.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä vakavista onnettomuuksista liikenteessä, jossa osallisena on itsestään ohjautuva auto. Aiemmin on uutisoitu tapauksesta, jossa Teslan Model S -ajonevuoa kuljettanut henkilö kuoli törmättyään automaattisessa Autopilot-tilassa kuorma-autoon.Uber testaa itsestään ajavia autoja yhteistyössä Volvon kanssa Phoenixissa, Pittsburghissa ja Torontossa. Testaus on keskeytetty kaikissa kolmessa kaupungissa. Onnettomuus herättää jälleen pintaan kysymyksiä itsestään ohjautuvien autojen aiheuttamien onnettomuuksien vastuista sekä teknologian soveltuvuudesta todelliseen liikenteeseen.Onnettomuus tapahtui maanantaina kun 49-vuotias Elaine Herzberg talutti polkupyöräänsä tien yli Phoenixissa. Auton nopeus oli törmäyshetkellä noin 65 km/h. Volvo XC90 -katumaasturissa oli ajoa ja järjestelmää valvova kuski, jolla on mahdollisuus ohjata autoa sekä tarvittaessa pysäyttää se.Paikallisen poliisin mukaan on todennäköistä, että itsestään ohjautuvuutta ei voida pitää syyllisenä onnettomuuteen. Poliisin mukaan törmäys saattoi olla mahdotonta väistää tavanomaisellakin autolla