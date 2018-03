HTC paljasti Vive Pron hinnan – Ennakkomyynti alkoi

HTC esitteli CES-messuilla tämän vuoden alussa esitteli CES-messuilla tämän vuoden alussa teknisesti päivitettyjä Vive Pro -laseja . Laitteen tekniset tiedot paljastettiin vuoden alussa, mutta hinta- ja saatavuustiedot jätettiin vielä tuolloin paljastamatta.

Nyt on tullut aika paljastaa viimeisetkin salaisuudet. HTC on avannut lasien ennakkotilauksen ja ensimmäiset lasit toimitetaan uusille omistajilleen huhtikuun 5. päivänä. Mikäli lasit ostaa ennen kesäkuun 3. päivää, saa puoleksi vuodeksi käyttöönsä Viveport-tilauspalvelua.



Vive Pro -lasien keskiössä on päivitetty näyttötekniikka: vuonna 2016 julkaistujen Vive-lasien 1200 x 1080 pikselin OLED-näytöt ovat vaihtuneet 1400 x 1600 pikselin näyttöihin. Lisäksi lasien ergonomisuutta on parannettu muutamilla pienillä muutoksilla.



HTC veloittaa Vive Pro -laseista 799 dollaria. Pakettiin kuuluu ainoastaan lasit, joten ohjaimet ja liiketunnistinmajat pitää hankkia erikseen (tai vaihtoehtoisesti voi käyttää jo ostettuja laitteita).



Samalla HtC ilmoitti laskevansa vanhojen Vive-lasien hintaa satasella, uusi hinta on 499 dollaria.