webOS:n lähdekoodi avattiin jo toistamiseen

on ohjelmistona käynyt monenlaisia vaiheita läpi, mutta nykyisin se kuuluu elektroniikkajätti:n hellään huomaan. Korealaisyhtiö näkee webOS:ssä suurempaa potentiaalia kuin mitä yhtiö itse kykenee hyödyntämään, minkä johdosta LG on päättänyt avata käyttöjärjestelmän koodin kaikkien käytettäväksi.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun webOS:n koodi on avattu – vastaavan tempun teki HP vuonna 2011 ennen kuin se myi ohjelmiston LG:lle. Kuluttajille webOS on ehkä kaikkein tutuin ilmestys LG:n älytelevisioiden käyttöjärjestelmänä, mutta uuden avoimeen lähdekoodiin perustuvan liiketoimintamallin myötä webOS:ää saatetaan tavata tulevaisuudessa myös tableteissa, Blu-ray-soittimissa ja muissa elektronisissa laitteissa.LG:n toiveena on, että muut yhtiöt kiinnostuvat käyttöjärjestelmästä ja alkavat hyödyntää sitä omissa kaupallistettavissa laitteissa. IoT-villityksen myötä webOS:ään saatetaan törmätä hyvinkin erilaisissa tuotteissa.Avoimen webOS:n verkkosivut löytyvät täältä