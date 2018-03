Microsoft haastaa Sonyn ja Nvidian – Kehittää suorastoistopelipalvelua

Microsoft on perustanut pilvipelaamiseen erikoistuneen liiketoimintayksikön, kertoo on perustanut pilvipelaamiseen erikoistuneen liiketoimintayksikön, kertoo teknologiasivusto The Verge . Yksikön tavoitteena on kehittää Microsoftille pilvipelipalvelu, jonka kautta kuluttajat voisivat pelata suoratoistopohjaisesti pelejä.

Suoratoiston merkittävin etu tavanomaiseen pelijakeluun nähden on se, että pelejä voi pelata laiteriippumattomasti. Xboxille suunnitletuja pelejä voisi siis tulevaisuudessa pelata tietokoneiden lisäksi myös vaikkapa älypuhelimilla tai tableteilla. Sony avasi pään suoratoistopelaamiseen jo useampi vuosi sitten ostamalla Gaikain ja luomalla sen pohjalta oman PlayStation Now -pelipalvelun.



Nvidia on myös suuntautunut suoratoistopelaamiseen jo pidemmän aikaa GeForce NOW -palvelullaan.



Microsoftin uutta yksikköä johtavan Kareem Choudhryn mukaan yhtiön tavoitteena on tarjota palvelun kautta sisältöä kaikille laitteille.