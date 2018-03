Tänään Mario-päivänä Googlen kartoissa voi ajaa Mario Kartia

Mikäli et jo tiennyt, niin tänään vietetään Mario-päivää. Kyllä, kyseessä on juuri Nintendon peleistä tuttu putkimies, jonka päiväksi kymmenes maaliskuuta on nimetty.

Syynä tähän on tietysti itse päiväys, joka englanninkielisessä kalenterissa, Mar 10, kääntyy helposti Marioksi.Nintendo juhlistaa päivää tarjouksin , mutta myös muut ovat ryhtyneet juhlistamaan italialaisjapanilaista viiksiveikkoa. Näistä yksi on Google, joka on tuonut päivityksen karttasovellukseensa.Nyt Google Mapsissa voi navigoida Mario Kartina niin Android- kuin iOS-laitteilla. Jos olet päivittänyt Google Mapsin uusimpaan versioon, niin kohteen valittua voit painaa alaosaan ilmestyvää kysymysmerkkiä (?), josta voit laittaa päälle tilan "Mario Time".Näin navigaatiossa nuolen sijaan pitäisi ajeleskella Mario omalla Mario Kart -menopelillään.Google kertoo, että ominaisuus on saatavilla viikon ajan, joten jos matkaa ei ole tehtäväksi vielä tänään tai huomenna, niin Mario Kartin iloista pääsee nauttimaan Google Mapsissä vielä hieman pidempäänkin.Pari vuotta sitten Google teki samankaltaisen tempauksen, kun se aprillipäivänä toi Google Mapsiin ominaisuuden, jolla kartat pystyi muuttamaan Pac-Man-peliksi