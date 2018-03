Samsung esitteli uudet televisiomallit, joissa uutta taustavalotekniikkaa ja designratkaisuja

Jälkimmäisenä mainittu kategoria on melko yksinkertainen: Samsung on alkanut panostaa enemmän yli 75 tuumaisiin televisioihin, jotka tarjoavat todellisen kotiteatterielämyksen. Näitä malleja käytetään myös usein kaupallisiin tarkoituksiin.Samsungin viime vuosien tärkein televisiobrändi on kuitenkin ollut QLED-tekniikkaa (Quantum LED), tarjoavat Q-sarjan televisiot. Uusia Q-sarjalaisia esiteltiinkin tietysti myös tänä vuonna.Tämän vuoden malleissa uutta ovat muun muassa kuvalaatua parantavat Carbon Mesh -rakenne sekä Direct Full Array -taustavalotekniikka, joka tarkoittaa koko paneelin taustavalaistusta. Valaistus on siis tasaista ja tarjoaa tarkemman taustavalon ja himmennyksen, ja Carbon Mesh -rakenteen takia valo ei pääse vuotamaan muihin pikseleihin.Uusista liitäntäratkaisuista huolehtii puolestaan nk. One Invisible Connection, jonka avulla muut kaapelit saa piiloon One Connect Box -ratkaisuun.Vaikka kuvanlaatu ja yleisemmin tekniikka on monille se tärkein aspekti uudessa televisiossa, niin Samsungin mukaan enevissä määrin kuluttajat haluavat myös laadukasta muotoilua ja parempia designratkaisuja.Uusi Ambient Mode -kuvatila tarjoaa esimerkiksi uutisia tai säätietoja, kun televisio ei ole perinteisessä käytössä. Tämän lisäksi taustalla olevan seinän värin tai kuvion saa heijastettua televisionäytölle, jolloin se sulautuu ympäristöön.Uudet televisiot tukevat myös Samsungin Smart Things -alustaa, joka mahdollistaa esimerkiksi suoratoistopalveluiden tunnusten synkronoinnin automaattisesti älytelevision sovelluksiin omasta puhelimesta.Uusia malleja tulee toistakymmentä, joihin lukeutuu niin perinteisiä kuin kaareviakin malleja. Huippumalli on Q9F, joka tarjoaa kaiken edellämainitun herkun 55, 65 ja 75 tuuman versioina. Uusista sisarmalleista markkinoille saapuvat kaareva Q8C (55" ja 65") sekä tavalliset litteät Q8F- (55" ja 65") ja Q7F-mallit (55", 65" ja 75").Mikäli QLED-tekniikka ei kiinnosta, niin Premium UHD-mallistoa uudistetaan kaarevalla NU8505:llä (55" ja 65") ja litteällä NU8005:llä (49", 55", 65" ja 82"). Edullisemmasta UHD-mallistosta löytyvät puolestaan uudet litteät NU7105- ja NU7405-mallit ja kaarevat NU7305- ja NU7505-mallit.Samsung ei valitettavasti paljastanut tiedotteessaan saapumisaikataulua tai hintoja.