Yle Areena hyökkää VPN-käyttöä vastaan – Ottaa uudet estot käyttöön

Yle aikoo ottaa käyttöön Areena-nettitelevisiopalvelussa tehokkaamman järjestelmän, jolla estetään palvelun käyttö ulkomailta käsin. Nykyisin esimerkiksi ulkosuomalaiset voivat käyttää palvelua esimerkiksi VPN-palveluiden avulla. Areena luulee tällöin, että verkkoliikenne ohjataan suomalaiselle käyttäjälle.

Tekijänoikeudelliset seikat estävät Yleä esittämästä sisältöä suomalaisille kaikkialla maailmassa, minkä takia Yleisradion on varmistuttava että sisältö on katsottavissa ainoastaan Suomessa. Muussa tapauksessa Ylen olisi hankittava luvat sisällön kansainväliseen jakeluun, mikä tulisi Ylelle ja veronmaksajille huomattavan kalliiksi. Maarajattujen sisältöjen tekijänoikeuksien haltijat edellyttävät, että Yle valvoo solmittujen jakelusopimusten toteutumista.



Koska maarajauksien kiertäminen rikkoo Ylen ja oikeuksienomistajien välisiä sopimuksia, pitää Ylen hyödyntää mahdollisimman tehokasta menetelmää luvattoman jakelun estämiseksi.



Yle on ottamassa käyttöön uuden tekniikan, jolla pyritään estämään sisältöjen luvaton katseli välityspalvelimien ja VPN-palveluiden kautta. Netflix ryhtyi kitkemään välityspalvelimien ja VPN:n käyttöä jo pari vuotta sitten.



Yle kuitenkin muistuttaa, että Areenan sisällöistä 80 prosenttia katsottavissa missä tahansa, eikä maarajoitukset kosketa niitä.